شعبة الدواجن عن زيادة بيض المائدة 100%: ده سعر عادل للمنتج والمستهلك مش ارتفاع نهائي

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على ارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 100% وكذلك الزيادات التي تشهدها أسعار الدواجن، إن تحرك الأسعار في الوقت الحالي يمثل الوصول إلى "السعر العادل وليس ارتفاعا" في الأسعار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن قطاع صناعة الدواجن وبيض المائدة تعرض على مدار ثمانية أشهر متواصلة لـ "خسائر فادحة لم تحدث على مدار سنوات في تاريخ الصناعة"، معقبا: "أنا مش عايز أقول أن حدث بالفعل ارتفاع.. ده مش ارتفاع نهائي ده سعر عادل للمنتج والمستهلك".

وأشار إلى اضطرار العديد من المنتجين للعزوف عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن تراجع الأسعار وعدم تحقيق أي مكاسب أدى إلى توقف البعض عن إكمال دورات التسمين، وإعدام الكتاكيت.

وأوضح أن تكلفة الإنتاج تُحسب وفق مدخلات الإنتاج وقواعد العرض والطلب، لافتا إلى عقد اجتماع بمقر الغرفة التجارية لحصر التكلفة بدقة استنادا إلى سعر الدولار وأسعار الأعلاف والمدخلات المستوردة، والتي أظهرت أن تكلفة إنتاج الكيلو على المنتج تتراوح ما بين 68 إلى 70 جنيها، بينما كان البيع بسعر 50 جنيها.

ونوه أن فائض الإنتاج من الدواجن تم سحبه مع بدء موسم المدارس، والذي شهد "إقبالا وسحبا كبيرا جدًا على الدواجن والبيض"، ليتحرك السوق مجددا نحو معدلاته الطبيعية.

وأوضح أن السعر العادل لكيلو الدواجن 75 جنيها من المزرعة، على أن يصل إلى المستهلك بحد أقصى 85 جنيها، مشيرا إلى أن "الشائعات المغرضة" بشأن البيض أثرت قليلا على القطاع

ولكن لا غنى عنه في البيت المصري.

وأشار إلى عودة أسعار البيض إلى "المعدل الطبيعي" مع زيادة السحب والإقبال الشديد مع موسم المدارس، لافتا إلى أن التجار والمنتجين في قطاع بيض المائدة تعرضوا لـ "خسائر كبيرة أكبر مما تكبده تجار الدواجن" بعدما بلغت تكلفة إنتاج كرتونة البيض 95 جنيها، في حين كانت تُباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.