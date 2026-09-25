ترامب يهاجم الشبكات الإعلامية لعدم تغطية حفل استقبال شي بالبيت الأبيض

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإنترنت يوم الخميس أن شبكات التلفزيون "رفضت تغطية أحد أكبر وأجمل الأحداث التي وقعت منذ عدة سنوات".

وأضاف: "كان الحدث رائعا- صنع في الواقع للتلفزيون" ولكن لم تقم أي شبكة بتغطيته "لأنهم يعرفون كم سيكون جيدا، ولم يرغبوا في أن ينسب الفضل لـ "ترامب".

في الواقع، لم تتم تغطية الحدث لأن الشبكات التلفزيونية الخمسة الكبرى التي تتناوب ضمن نظام التغطية المشتركة للأحداث في البيت الأبيض رفضت تغطية الأحداث بعد أن قرر ترامب منع أحد أعضائه، شبكة سي إن إن، إلى جانب إم إس ناو وبوليتيكو، من دخول البيت الأبيض.

وأصدر قاض أمرا مؤقتا يوم الخميس يسمح للمنافذ الإعلامية الثلاثة بالعودة إلى البيت الأبيض. لكن المجمع التلفزيوني للشبكات استمر في عدم التغطية لأن "سي إن إن" لم تستعد مكانها بعد في نظام التناوب المجمع الذي يغطي الأحداث الرئاسية في البيت الأبيض.