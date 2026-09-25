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ناشد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية "الالتزام التام" بالتوجيه الوزاري الصادر من وزارة التموين لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة أو المسئولية القانونية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حوار الخميس" عبر "الحدث اليوم" إلى أن التوجيه الوزاري الجديد، الصادر الأربعاء، جاء مطابقا للتوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026 الصادر في شهر مارس الماضي، دون أي تغيير على الأوزان أو الأسعار المقررة.

وقال إن الشعبة طالبت بإعادة النظر في التوجيه الوزاري بشأن تحديد أسعار الخبز السياحي والإفرنجي وزيادة الأسعار بنسبة 12.5% %، بناء على مطالب أصحاب المخابز، مشيرا إلى عدم توجيه مخاطبة رسمية لوزارة التموين بهذا الصدد.

وأرجع المطالبات بزيادة الأسعار، إلى ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق منذ منتصف شهر يوليو الماضي، موضحا أن أسعار الدقيق شهدت تحركات وزيادات متتالية بلغت نحو 4000 جنيه للطن مقارنة بالمستويات السابقة.

وشدد أن العبء في الوقت الراهن يقع على كاهل صاحب المخبز الذي يقوم بشراء الدقيق بالسعر المرتفع ويواصل الإنتاج التزاما بتوجيهات الدولة والتوجيهات الوزارية.

ولفت إلى وجود بدائل وخيارات أمام المخابز لتعويض فروق أسعار التكلفة مثل إنتاج الخبز الفرنساوي بكل أحجامه، إلى جانب التزامها بتوفير أنواع الخبز الثلاثة المحددة للمواطنين في التوجيه الوزاري.

ويبلغ سعر رغيف الخبز السياحي زنة 80 جرامًا جنيهين، والـ 60 جرامًا 1.5 جنيه، والـ40 جرامًا جنيهًا، بينما يبلغ سعر رغيف الفينو زنة 50 جرامًا جنيهين، و40 جرامًا 1.5 جنيه، و30 جرامًا جنيهًا.