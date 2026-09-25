الرئيس الإيراني: على الولايات المتحدة اختيار ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب أم لا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بمواصلة القتال.

واتخذ بزشكيان موقفا متحديا في الأمم المتحدة في تيويورك الأربعاء، مؤكدا للعالم أن إيران لن "تخضع" لواشنطن، في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود محادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف بزشكيان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "عندما نستطيع حل المشكلات عبر الحوار، لا يجب ألا نلجأ إلى قتل بعضنا البعض. لكن بالتحريض الذي قامت به إسرائيل، فرضوا علينا هذه الحرب".

وتابع: "لكننا لا نرغب في الاستمرار. أمريكا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا".

وشدد بزشكيان على أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع ترامب لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الإيراني معلقا على انهيار وقف إطلاق النار الهش: "لماذا في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق اختاروا نسفه".

وأضاف: "إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات (التجديد النصفي للكونجرس) أو بعدها، ما هو الفارق بالنسبة لنا".