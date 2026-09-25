السعودية وباكستان وتركيا تناقش ترتيبات عقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان لبحث سبل مساندة المملكة

تعتزم السعودية وتركيا وباكستان عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث، في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث سبل مساندة المملكة في ظل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ⁠أن وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا "في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك" ونددوا بالهجمات التي استهدفت مكة ومواقع مدنية أخرى وأكدوا وفقا للبيان حق السعودية في الدفاع عن نفسها.

​وأضاف البيان: "تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على ​أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف".

وقال الحوثيون إنهم أطلقوا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف سعودية أمس الخميس، في حين أفادت السلطات في السعودية بأنها اعترضت 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأصدرت السعودية في وقت سابق تحذيرات لمناطق تشمل مكة وجدة، وكذلك ينبع الميناء النفطي السعودي الرئيسي على البحر الأحمر.

ودعت أعلى ​سلطة دينية في السعودية القوات إلى الاستعداد لبذل النفس والتصدي لجماعة الحوثي، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء البيان النادر الصادر عن المفتي العام للمملكة ​الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مليئا بالآيات القرآنية والأحاديث التي تحث على الرباط والجهاد.