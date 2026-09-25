كوبارسي: لامين يامال الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية

أعلن الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، دعمه لزميله لامين يامال في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن نجم الفريق الكتالوني يستحق حصد الجائزة.

ويواصل كوبارسي، البالغ من العمر 19 عامًا، تثبيت أقدامه ضمن العناصر الأساسية في صفوف برشلونة، بعدما أصبح أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب الألماني هانزي فليك بصورة منتظمة.

ويرى مدافع برشلونة أن المستويات التي يقدمها لامين يامال مع النادي والمنتخب الإسباني تجعله جديرًا بالمنافسة على الكرة الذهبية، مشددًا على مساندته لزميله في سباق الجائزة.

وتطرق كوبارسي، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إلى قوة قائمة برشلونة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب وفرة في الخيارات بمختلف المراكز.

وأوضح أن هذا العمق يمنح برشلونة قدرة أكبر على المنافسة خلال الموسم الحالي، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها.

وتحدث مدافع برشلونة كذلك عن بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن التتويج باللقب القاري يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له ولزملائه.

وأشار كوبارسي إلى أن برشلونة يطمح إلى الذهاب بعيدًا في منافسات البطولة، والعمل من أجل الوصول إلى الهدف الأكبر، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.