فنلندا والسويد تدفعان بمقاتلات لتحديد هوية طائرات حربية روسية

قال سلاح الجو الفنلندي، إنه جرى الدفع بمقاتلات فنلندية وسويدية معا، للمرة الأولى، لتحديد هوية طائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي.

وتأتي المهمة في إطار تعميق التعاون مؤخرا بين الدولتين العضوتين الجديدتين بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي تم الإعلان عنه في أواخر أغسطس بهدف حماية سلامة الأراضي الفنلندية

وجاء في بيان اليوم الجمعة، أنه تحت قيادة سلاح الجو الفنلندي اعترضت مقاتلات "إف/ايه – 18" الفنلندية ومقاتلات "جاس 39 جربين" السويدية وحددت هوية مفرزة من طائرات نقل وطائرات حربية روسية فوق خليج فنلندا أمس الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال قائد سلاح الجو السويدي يوناس فيكمان في البيان: "هذا هو ما يبدو عليه التعاون الوثيق عمليا.. يمكننا الآن العمل معا بشكل سلس".

وتصاعدت المخاوف بشأن التهديد من روسيا على مدار الأسابيع الأخيرة بعدما ألقت ألمانيا على موسكو باللائمة في هجوم فاشل بطائرة مسيرة على مطار لايبتسيج. وحذرت الدنمارك أمس الخميس، من تزايد خطر هجوم محدود على الدولة العضو بالناتو.