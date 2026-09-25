تراجع أسعار خام برنت بشكل طفيف اليوم

تراجعت أسعار خام برنت بشكل طفيف اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها القوي في اليوم السابق، حيث تراجع سعر البرميل بنسبة تزيد قليلا عن 8ر0% ليصل إلى 72ر105 دولارا لتسليم شهر نوفمبر، حسب بيانات بشأن التداول صباح اليوم.

جاء هذا التراجع في أعقاب ارتفاع حاد ناجم عن مخاوف مستمرة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة حوالي 10% خلال 48 ساعة.

ومنذ مطلع العام، ارتفع خام برنت بأكثر من 70%، ما يضيف إلى الضغوط التضخمية حيث قفزت تكاليف الوقود والتدفئة بشكل حاد.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك مؤشرات على تحرك في حرب إيران.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تم تقديم خطة إلى الحكومة الأمريكية عبر وسطاء، يمكن بموجبها إعادة فتح مضيق هرمز بعد سبعة أيام، إذا تم الوفاء بشروط معينة، طبقا لما ذكرته صحيفتا نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز.

وذكر البيت الأبيض أن الجانبين يجريان محادثات إيجابية وبناءة من خلال وسطاء.