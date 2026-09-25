القبض على مسئول سابق بالبنك المركزي التركي في تحقيق بالفساد

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ألقت السلطات التركية القبض على المسئول السابق بالبنك المركزي إركان كيليمجي، في إطار تحقيق متزايد في مخطط "بونزي" ، بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني "إكونومي".

كان كيليمجي الرئيس التنفيذي لشركة "تيرا فينانسال ياتيريملار"، أحد أذرع شركة "تيرا القابضة"، وهي محور التحقيق.

وأعلن كيليمجي استقالته الأسبوع الماضي قائلا إنه شغل هذا المنصب من ثلاثة شهور فقط، وإنه من "سوء الحظ" أنه تورط في هذا التحقيق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان كيليمجي نائب محافظ البنك المركزي التركي بين 2016 و 2018.

وألقي القبض على نحو 45 شخصا في إطار التحقيق بما في ذلك رئيس "تيرا" القابضة إمري تيزمان وكذلك العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين من شركاته.

وتضرر نحو نصف مليون مستثمر بسبب انهيار في السوق الذي جاء بعد إخفاق بعض شركات إدارة الأصول مثل "تيرا" الشهيرة في الوفاء بطلبات الاسترداد وسط التدفقات المالية الخارجية الحاشدة الأسبوع الماضي.

وجرى تجميد أصول تيزمان وعشرات من المسؤولين التنفيذيين الآخرين بشركات مالية على صلة بالفضيحة.