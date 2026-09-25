فيلم العائد يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا

يشارك الفيلم القصير "العائد" للمخرج أسامة عطا الكاشف، ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، والمقرر إقامتها في نوفمبر 2026.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يقرر العودة إلى وطنه بعد سنوات قضاها في الغربة، ليجد نفسه أمام مواجهة مع والده، الذي طالما اتهمه بالفشل في حياته، لتتحول رحلة العودة إلى مواجهة مع مشاعر الخوف والندم ونظرته إلى ذاته.

وخلال الرحلة، يقع أمر مفاجئ يغير مسار الأحداث، ويدفع الشاب إلى إعادة النظر في علاقته بماضيه والأحكام التي ظل يحملها معه طوال سنوات الغياب.

ويقام مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا بمدينة مراكش المغربية، ويخصص مسابقته للأعمال التي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة السينمائية المصاحبة، حيث تنطلق الدورة التاسعة من المهرجان خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2026.