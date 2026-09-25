المغرب يحمل إسبانيا مسئولية عرقلة عودة المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين

أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس، أنه "إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، فإن ذلك يقع حصرا على مسئولية إسبانيا".

وأوضح بوريطة أنه في ضوء مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في "موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين".

وتابع : "إذا لم تتم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، فلا ينبغي توجيه السؤال للمغرب، بل يجب توجيهه لإسبانيا".

وأكد بوريطة أن هذا الوضع يظل مرتبطاً بـ"جدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية".

وبحسب شبكة يورو نيوز، لا يزال ما بين 500 و700 قاصر غير مصحوبين بذويهم يعيشون في شوارع مدينة سبتة، غير أن منظمات ميدانية ترى أن هذه التقديرات أقل بكثير من الأعداد الحقيقية.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وجود ما بين ثلاثة آلاف و3500 مهاجر حاليًا في شوارع سبتة خارج مراكز الإيواء المخصصة لهم.