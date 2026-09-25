تقارير: إيران تقترح خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز..

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عراقجي قوله للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه اقترح خطة مدتها 7 أيام.

وقال عراقجي: "لقد قدمنا خطة للولايات المتحدة عبر الوسطاء مفادها أنه في حال استيفاء شروط معينة، سيتم فتح مضيق هرمز مع نهاية اليوم السابع، وستستأنف المحادثات".

ورفض عراقجي الخوض في تفاصيل الشروط، لكنه قال إنها "ليست أكثر" مما اتفق عليه البلدان في شهر يونيو.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" بأن المقترح تم تسليمه إلى الولايات المتحدة عبر وسيط.

ومن جهة أخرى، صرح مسئول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" بأنهم يجرون "مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء".

وعقد ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران محادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وهي تعد المفاوضات الأولى من نوعها منذ أشهر.