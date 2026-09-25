«رحلة البحث عن رائحة السيد البحر» يمثل مصر في مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بالمغرب

يشارك الفيلم المصري الوثائقي "رحلة البحث عن رائحة السيد البحر" للمخرج أحمد الرومي، في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير، المقرر إقامتها بمدينة إفران في المملكة المغربية، بعد اختياره ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

واختارت لجنة الانتقاء 31 فيلما للمسابقة الرسمية من بين 135 فيلما تقدمت للمهرجان من دول وثقافات مختلفة، وتضم القائمة 14 فيلما روائيا و17 فيلما وثائقيا، من بينها الفيلم المصري.

تدور أحداث "رحلة البحث عن رائحة السيد البحر" حول رجل يعود إلى مدينة الإسكندرية بعد سنوات من الغياب، ليكتشف أن البحر فقد رائحته التي اعتادها في ظروف غامضة، فيبدأ رحلة عبر أحياء المدينة بحثا عن رائحة البحر المفقودة، في محاولة لاستعادة ما يرتبط بذاكرته عن المكان وصلته بالبحر.

يأتي اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية خلال الفترة الماضية، وحصوله على عدد من الجوائز والتنويهات.

وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى في فرع الفيلم الوثائقي بالدورة الرابعة عشرة من مهرجان السينما والصحراء بمدينة آسا الزاك في المغرب عام 2026، كما نال جائزة أفضل سيناريو في الدورة التاسعة والستين من مهرجان البوابة الرقمية السينمائي الدولي في الجزائر عام 2025.

كما حصل "رحلة البحث عن رائحة السيد البحر" على شهادة تقدير من لجنة تحكيم الفيلم التسجيلي في مهرجان سومر السينمائي الدولي بالعراق عام 2026، وتنويه خاص من لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان الأطلس للفيلم الدولي بمدينة إيموزار كندر في المغرب، إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الدورة الأولى للمهرجان الدولي للسينما الرقمية والفيلم القصير في المغرب عام 2026.