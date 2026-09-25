كلوب يعلق على إصابة موسيالا وهافيرتز بعد تعادل ألمانيا وهولندا

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أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قلقه بشأن الحالة الصحية للثنائي جمال موسيالا وكاي هافيرتز، متمنيًا ألا تكون الإصابات التي تعرضا لها قوية.

وفرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة ألمانيا وهولندا، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من المستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «RTL» الألمانية: «يخضع جمال موسيالا وكاي هافيرتز للفحوصات الطبية، وأتمنى ألا تكون الإصابات خطيرة».

وأضاف: «هناك احتمال لغياب الثنائي عن مبارياتنا المقبلة، لكننا نأمل أن يتعافيا سريعًا ويعودا إلى الملاعب في أقرب وقت».

وكان هافيرتز قد غادر مباراة ألمانيا وهولندا في الدقيقة 30، بعدما تعرض لإصابة أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

أما موسيالا، فلم يتواجد من الأساس ضمن قائمة المنتخب الألماني للمباراة.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراته المقبلة أمام صربيا، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة إلى جانب هولندا وصربيا واليونان، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على لقب دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.