ضبط 6 طلاب متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على 6 طلاب، لاتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والأحزمة، لخلافات المزاح بينهم.

وقالت الداخلية في بيان إنها رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب باستخدام أسلحة بيضاء بالفيوم.

وتابعت أنه بالفحص تبين بتاريخ 20 سبتمبر الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: 5 طلاب، وطرف ثان: طالب، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الفيوم، لخلافات بين أحد أفراد الطرف الأول والثانى بسبب المزاح، قام على أثرها الأول بالاستعانة بباقي الأفراد وتعدوا على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء وأحزمة كانت بحوزتهم.

وأضافت الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى التعدي، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات