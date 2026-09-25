أشاد هوجو ماركيز، حارس مرمى منتخب أنجولا، بمستوى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، معتبرًا إياه من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية.

ويستعد المنتخب الأنجولي لمواجهة مصر في مستهل مشواره، وسط ترقب كبير للمباراة التي تقام على الأراضي المصرية، في ظل قوة المنتخب الوطني والدعم الجماهيري المنتظر له.

وقال ماركيز في تصريحات لقناة «أون سبورت»: «أهنئ المنتخب المصري على المستوى الذي ظهر به خلال مشاركته في كأس العالم 2026، وأوجه التهنئة إلى جميع أفراد الفريق».

وأضاف حارس بترو أتلتيكو: «المباراة الأولى لنا في مصر ستكون صعبة للغاية، ونعرف أننا أمام منافس قوي، خصوصًا عندما يلعب المنتخب المصري على أرضه وأمام جماهيره. نحن نستعد للمواجهة بأفضل شكل ممكن، وسنرى ما سيحدث داخل الملعب».

وتطرق الحارس الأنجولي إلى مصطفى شوبير، قائلًا: «أهنئ شوبير على المستوى الذي قدمه في كأس العالم، فهو من أفضل لاعبي أفريقيا في الوقت الحالي، وكذلك محمد الشناوي، الذي أعتبره نجمًا كبيرًا سواء مع منتخب مصر أو الأهلي».

وشدد ماركيز على أن منتخب بلاده لن يركز على مراقبة محمد صلاح فقط، موضحًا: «علينا التعامل مع جميع لاعبي المنتخب المصري، لأن صلاح ليس اللاعب الوحيد القادر على صناعة الفارق، فهناك أيضًا إمام عاشور وعمر مرموش، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين المميزين».

وحذر حارس أنجولا من خطورة المنتخب المصري في الكرات الثابتة، قائلًا: «نعرف أن مدافعي منتخب مصر يتمتعون بالقوة في الكرات الثابتة، ولذلك نضع هذا الأمر ضمن حساباتنا ونحذر منه، وسنرى ما سيحدث خلال المباراة. نحن متحمسون للغاية لخوض اللقاء».

واختتم ماركيز حديثه بالكشف عن علاقته الجيدة بمحمد الشناوي، قائلًا: «علاقتي بالشناوي جيدة، فنحن نتحدث كثيرًا بعد المباريات، وأعتبره صديقًا جيدًا، وأتمنى له ولجميع حراس مرمى منتخب مصر التوفيق».