روسيا تستبعد منظمة الأمن والتعاون الأوروبية كمنصة لعقد أي اتفاقيات بشأن أوكرانيا

استبعد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن تصبح المنظمة منصة لعقد الاتفاقيات المستقبلية المتعلقة بأوكرانيا.

وقال بوليانسكي لوكالة سبوتنيك الروسية، رداً على سؤال حول الدور المحتمل للمنظمة في عقد اتفاقيات مستقبلية لتسوية الأزمة الأوكرانية: "لا أرى مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن المنظمة أُنشئت في الأصل لمعالجة قضايا الأمن الأوروبي ومناقشة أسباب تدهوره ومراقبة تنفيذ القرارات التي يتم تبنيها في إطارها.

وأضاف بوليانسكي: "ومع ذلك، توجد مشاكل كبيرة في هذا الصدد، لأن الدول الغربية تفسّر الوثائق الرئيسية للمنظمة بشكل انتقائي، حيث تركز فقط على الأجزاء التي تخدم مصالحها".

ونوه إلى أن الدول الغربية تميل إلى تجاهل بنود الوثائق التي ينبغي أن تراعي مصالح جميع الدول في إطار مفهوم "الأمن غير القابل للتجزئة"، قائلاً: "لا شيء يتغير هنا حتى الآن؛ فمن الأسهل عليهم إلصاق التهم بروسيا بدلاً من رؤية 'أخطائهم ومعالجتها".

وقال بوليانسكي، أمس الخميس، إن روسيا لم تتلق من الدول الغربية أو كييف أي مقترحات محددة بشأن تسوية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا من شأنها معالجة أسبابه الجوهرية.

وقال بوليانسكي، خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة (وهو حدث مغلق أمام الصحافة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نص البيان الروسي): "نؤكد أننا لم نتلق حتى الآن أي مقترحات محددة من الدول الغربية أو من نظام كييف بشأن تسوية طويلة الأمد للنزاع في أوكرانيا تزيل الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".