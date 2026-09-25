سيناتور ديمقراطي يهاجم ترامب بسبب تعامله مع الرئيس الصيني

انتقد السيناتور رون وايدن، من ولاية أوريجون الأمريكية، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، معاملة الرئيس دونالد ترامب الخاصة والتفضيلية للرئيس الصيني شي جين بينج، وقال إن ترامب لم يضغط على الصين بقدر كاف للوفاء بالتزاماتها التجارية.

وقال وايدن في بيان: "مقابل نكث الصين بكل وعد تجاري قطعته تقريبا، يفرش ترامب السجادة الحمراء للرئيس شي". وأضاف: "لم ينجح ترامب حتى في إجبار الصين على الوفاء بالصفقة الضعيفة التي أبرمها".

وأشار وايدن إلى الوعود غير المنفذة التي قطعتها الصين خاصة فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والمعادن النادرة والتي قال إنها "تضر بمصنعينا والوظائف الأمريكية".

وتابع وايدن: "لا يوجد دليل على أن ترامب يستغل هذه الفرصة للتصدي لسياسات الحكومة الصينية التي تضر بعمالنا وأعمالنا، بدءا من العمل القسري وحتى الدعم الحكومي".