 وفاة زوجة شادي محمد السابقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة زوجة شادي محمد السابقة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 9:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 9:39 ص

أعلن شادي محمد، نجم الأهلي السابق ورئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي، وفاة زوجته السابقة سارة جمال الدين، اليوم الجمعة.

ونعى شادي محمد زوجته السابقة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث كتب: «إن لله وإن إليه راجعون، أم أولادي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة».

وكشف نجم الأهلي السابق عن موعد ومكان صلاة الجنازة، موضحًا أنها ستقام عقب صلاة الظهر اليوم الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي.

وترددت أنباء بشأن وجود شبهة إهمال طبي داخل أحد المستشفيات التي كانت تتلقى فيها الراحلة العلاج، فيما لم يرد في المعلومات الواردة ما يؤكد بشكل رسمي ملابسات الوفاة أو وجود مسؤولية جنائية.


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