طرابزون سبور يترقب وصول بواتينج

يستعد الألماني جيروم بواتينج، نجم كرة القدم السابق، للوصول إلى مدينة طرابزون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء مهامه ضمن الجهاز الفني لفريق طرابزون سبور، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل النادي التركي.

وفقًا لموقع «61saat» التركي، من المنتظر أن يشارك بواتينج في أول تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولي، للعمل ضمن الجهاز الفني بقيادة مواطنه توماس رايس، والاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

كان تولي الألماني توماس رايس القيادة الفنية لطرابزون سبور أحد العوامل التي ساهمت في موافقة بواتينج على عرض النادي التركي، خاصة في ظل العلاقة المهنية التي تجمعهما.

وسيعمل بواتينج على نقل خبراته الدولية الواسعة إلى لاعبي الفريق، بعدما خاض خلال مسيرته تجارب في العديد من الدوريات وشارك في مسابقات كبرى على أعلى المستويات.

كما يُنتظر أن يؤدي دورًا مهمًا كحلقة وصل بين الجهاز الفني واللاعبين، مستفيدًا من معرفته بالثقافات الكروية المختلفة وطبيعة التعامل داخل غرف خلع الملابس.

يُعد تعزيز التواصل داخل غرفة خلع الملابس من أبرز المهام المنتظرة لبواتينج مع طرابزون سبور، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أصحاب الخبرات والمحترفين الأجانب.

ويُنتظر أن يساعد النجم الألماني السابق اللاعبين على سرعة التأقلم مع الفريق ومدينة طرابزون، إلى جانب الاستفادة من خبراته الفنية والشخصية التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة.

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب بواتينج لعدد من الأندية الكبرى، أبرزها هيرتا برلين وهامبورج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، وخاض تجارب مختلفة منحته خبرة واسعة في التعامل مع العديد من المدارس والثقافات الكروية.

ومن المنتظر أن يتولى بواتينج دورًا بارزًا في التواصل مع اللاعبين الأجانب والنجوم داخل الفريق، إلى جانب مساعدة الجهاز الفني في تعزيز الانسجام داخل المجموعة، مستفيدًا من خبراته داخل الملعب وخارجه.