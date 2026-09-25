كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات التضرر من شخص تعدى على سيدة على سلم العقار محل سكنها بالقليوبية، مع الادعاء بتحرشه بنجلتها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام شخص بالتعدي على سيدة على سلم العقار محل سكنها بالقليوبية، مع الادعاء بتحرشه بنجلتها.

وأضافت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بين طرف أول: إحدى السيدات، وطرف ثان: جارها، الظاهر في مقطع الفيديو، وزوجته وربة منزل، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، تبادلوا على إثرها التعدي على بعضهم بالسب والضرب.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات، كما تبين عدم صحة الادعاء بقيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلة الطرف الأول.

وتابعت: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق»