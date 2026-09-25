ارتفاع عدد قتلى تدريب للبحرية في كازاخستان إلى 12 جنديا

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قالت وزارة الدفاع في كازاخستان يوم الخميس إن 12 جنديا على الأقل لاقوا حتفهم في تدريب بحري في بحر قزوين، مضيفة أن جهود الإنقاذ مستمرة لتحديد موقع الناجين المحتملين.

وأضافت الوزارة أن السلطات تعتقد أن مياه البحر جرفت 17 جنديا، عندما تدهورت أحوال الطقس بشكل حاد وتسارعت قوة الرياح خلال المناورة في منطقة مانجيستاو.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة جنود حتى الآن، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وأوضحت السلطات أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع إنها أرسلت فريقا إلى الموقع للتحقيق في ملابسات الحادث وتنسيق جهود الإنقاذ.

وأعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف اليوم الجمعة يوم حداد وطني.