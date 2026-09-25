تراجع صادرات المملكة المتحدة من الأغذية وسط ارتفاع التكاليف وتأثيرات الشرق الأوسط

انخفضت صادرات المملكة المتحدة من الأغذية والمشروبات بأكثر من 10% خلال النصف الأول من العام بسبب ارتفاع التكاليف والصراع في الشرق الأوسط، وفقا لأرقام جديدة.

كما كشفت البيانات الصادرة عن المنظمة التجارية "اتحاد الأغذية والمشروبات" أن المستويات العالية من واردات الأغذية أدت إلى اتساع العجز التجاري لهذه الصناعة مقارنة بالدول الأخرى، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأظهر أحدث تقرير للموجز التجاري صادر عن المنظمة أن صادرات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة انخفضت بـ نسبة 7ر11% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتهبط إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال اتحاد الأغذية والمشروبات إن الصادرات التي بلغت نحو أربعة مليارات كيلوجرام كانت "أعلى بالقليل فقط" من المستويات المسجلة في ذروة جائحة كوفيد-19 وفي أعقاب تفشي مرض الحمى القلاعية عام 2001.

واستمرت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في الاتجاه التنازلي الأخير، مع انخفاض بنسبة 9ر4 % في أيرلندا و 6ر4 % في فرنسا، وهما اثنتان من أكبر أسواق الصادرات للمملكة المتحدة.

وارتبط هذا الانخفاض بالتكاليف الإضافية والتعقيد المتزايد في التجارة مع تلك الدول منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بـ نسبة 9ر6 %، حيث أثرت الحرب المستمرة في إيران والاضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط على التجارة مع المنطقة.

وانخفضت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4ر23% كنتيجة لذلك.

كما استمرت الإجراءات الجمركية في الولايات المتحدة في التأثير على صادرات الأغذية إلى المنطقة، مع انخفاض بـ نسبة 5ر16% للنصف الأول من العام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات الأغذية والمشروبات إلى المملكة المتحدة ارتفعت إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد النصف الأول من عام 2025.