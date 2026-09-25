 العاصفة نولو تشتد لتصبح إعصاراً في المحيط الهادئ - بوابة الشروق
الجمعة 25 سبتمبر 2026 8:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

العاصفة نولو تشتد لتصبح إعصاراً في المحيط الهادئ


نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 8:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 8:10 ص

 أصبحت العاصفة نولو إعصارا في المحيط الهادئ يوم الخميس، ومن المتوقع أن يشتد أثناء توجهه نحو الجزيرة الكبيرة في هاواي، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير، في وقت يستعد فيه السكان لفيضانات قد تكون كارثية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الجزيرة الكبيرة قد تشهد إجمالي هطول أمطار يتراوح بين 38-50 سنتيمترا، مع إمكانية تسجيل كميات أعلى حتى يوم السبت. وقال مركز الأعاصير إن جزيرة ماوي قد تتعرض أيضا لفيضانات تشكل خطرا على الحياة.

وأوضح المركز أنه من المرجح أن تبدأ بعض المناطق في هاواي في مواجهة ظروف الإعصار بحلول ليل الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك