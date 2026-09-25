الصين: شي وترامب بحثا ملفات إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الآراء بشأن القضايا العالمية والإقليمية مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، وفقا للبيان الرسمي للحكومة الصينية بشأن الاجتماع في البيت الأبيض.

وقال البيان إن شي وترامب أكدا أيضا دعمهما المتبادل لاستضافة اجتماعات إقليمية في الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن تستضيف الصين القمة السنوية لتكتل التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر ، وتستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين هذا العام في فلوريدا. ولم يذكر البيان ما إذا كان الرئيسان سيحضران قمة كل منهما الآخر.

وقال شي أيضا إن الزعيمين قررا بناء "علاقة إستراتيجية وبناءة ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة." وجاء في البيان أن مثل هذه العلاقة لا تفيد الشعبين الصيني والأمريكي فحسب، بل تفيد شعوب العالم أيضا.