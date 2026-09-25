وزير خارجية بريطانيا لإيران: المملكة المتحدة لن تتسامح مع الترهيب

أبلغ وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماع وجه لوجه أن بريطانيا "لن تتسامح مع الترهيب أو التهديدات أو النشاط العدائي على الأراضي البريطانية" من قبل الجماعات المرتبطة ببلاده.

والتقى ميليباند بنظيره الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين ناقشا الحرب في الشرق الأوسط، وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز، و"عزم المملكة المتحدة الثابت على مواجهة التهديدات من الجماعات المرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية".

وفي بيان عن الاجتماع، قالت الوزارة: "أبلغ ميليباند عراقجي أن على إيران اختيار خفض التصعيد والدبلوماسية بدلا من إطالة أمد الحرب".

وأضاف البيان: "وشدد على أهمية استعادة حرية الملاحة وإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز، مؤكدا على التأثير الذي أحدثه الاستمرار في هذا الاضطراب على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي".

وتابع "وكرر وزير الخارجية عزم المملكة المتحدة الثابت على مواجهة التهديدات من الجماعات المرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية، بما في ذلك الهجمات على الجالية اليهودية البريطانية".

وأوضح وزير الخارجية أن بريطانيا لن تتسامح مع الترهيب أو التهديدات أو النشاط العدائي على الأراضي البريطانية، واستعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة رداً على ذلك، بحسب البيان.

كما أثار ميليباند قضية احتجاز كريج وليندسي فورمان من شرق ساسكس، اللذين اعتقلتهما السلطات الإيرانية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي أثناء سفرهما عبر البلاد في رحلة بالدراجات النارية. ويجري احتجازهما حالياً في سجن إيفين بطهران.

وكرر وزير الخارجية الدعوة للإفراج الفوري عنهما، "مؤكداً على أن سلامتهما تظل أولوية للحكومة".