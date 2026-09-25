لافروف وعراقجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حرب إيران

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الإيراني أمس الخميس، وقالت موسكو ​إن الطرفين اتفقا على أن التسوية ‌الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط الذي أشعلته الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وذكرت وزارة الخارجية ​الروسية في بيان صدر عقب لقاء ​لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ⁠على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "جرت ​مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة مع التركيز على ​الوضع المحيط بإيران".

وأضافت "تم التأكيد على أنه لا بديل عن التسوية الدبلوماسية للأزمة التي أثارتها الأعمال غير القانونية للولايات ​المتحدة وإسرائيل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ​ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا معاهدة شراكة استراتيجية في ‌عام ⁠2025 تنص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق التعاون الدفاعي، لكنها لا تتضمن بندا للدفاع المشترك.

وسبق أن قدم بزشكيان الشكر لبوتين في وقت ​سابق من ​هذا الشهر ⁠على موقف موسكو بشأن حرب إيران، وقال إن موسكو وطهران يمكنهما ​معا الوقوف في وجه ما أسماها "الأحادية ​الأمريكية".

⁠وقال بزشكيان في مقابلة بثت أمس الخميس إن الولايات المتحدة هي من يجب أن تقرر متى ⁠ستنتهي ​الحرب بين البلدين، وذلك ردا ​على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن ينتهي ​الصراع بحلول نهاية العام.