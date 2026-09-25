غياب مهاجم أنجولا عن مواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

تلقى منتخب أنجولا ضربة قبل مواجهة مصر، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، بعد تأكد غياب أحد أبرز مهاجميه عن اللقاء.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الأنجولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ووفقًا لصحيفة «باتو نيوز» الأنجولية، فإن المهاجم ديبو لن يتمكن من المشاركة أمام منتخب مصر، بعدما تعرض لإصابة حالت دون سفره مع بعثة منتخب بلاده إلى القاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن ديبو، مهاجم بترو أتلتيكو والمنتخب الأنجولي، سيغيب عن قائمة منتخب بلاده في مواجهة الفراعنة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد التقرير أن اللاعب لم يسافر من الأساس مع بعثة أنجولا المتجهة إلى مصر، نتيجة معاناته من مشكلات صحية، ليصبح بذلك خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأنجولي في المباراة المرتقبة.

وكان ديبو قد انضم إلى قائمة أنجولا لمعسكر سبتمبر وأكتوبر، إلى جانب عدد من المهاجمين، وهم ميلسون فيليسيو، وزيني سالفادور، وشيكو بانزا، وجيلبرتو، وميرو، وفيرناندينيو، وكريستوفر مابولولو، وزيتو لوفومبو.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.