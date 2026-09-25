الأهلي يواصل برنامجه الإعدادي بمران صباحي استعدادا لعودة المنافسات

واصل النادي الأهلي برنامه التدريبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بمران صباحي اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة استعدادًا لعودة المنافسات.

ويستأنف الأهلي مبارياته الرسمية بمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر يوم 7 أكتوبر المقبل، قبل المواجهة الأهم في القمة أمام الزمالك يوم 11 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

بدأ المران بأداء مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية، ثم أجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة كرة بمشاركة اللاعبين.‏

فيما واصل الرباعي المصاب محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، أداء التدريبات العلاجية والتأهيل ‏من الإصابات المختلفة.‏

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وديًّا مع فريق الاتحاد المصراتي الليبي يوم 28 سبتمبر ‏الجاري، ويخوض ودية ثانية أمام فريق ‏مصر المقاصة يوم 2 أكتوبر المقبل.‏