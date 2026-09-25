ضبط شخصين لاتهمهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو تداول بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب مالك شركة – مقيم بمحافظة المنوفيةـ، وبسؤاله أقر باكتشافه وجود كسر بزجاج إحدى نوافذ السيارة خاصته وسرقة الشاشة الخاصة بها حال توقفها بتاريخ 22 سبتمبر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان – مقيمان بذات الدائرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب كسر الزجاج، وتصرفهما في الشاشة بالبيع لدى عميليهما سيئى النية (عاطلان مقيمان بدائرة القسم)، أمكن ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط الشاشة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.