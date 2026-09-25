الداخلية تكشف فيديو تعدي شخص على سائق سيارة للنقل الذكي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة.

وأوضحت أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 21 سبتمبر الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وطرف ثان: قائد سيارة أخرى – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، لخلافات بينهما حول أولوية المرور، قاما على أثرها بالتعدي على بعضهما بالضرب على النحو المُشار إليه بمقطع الفيديو.

وأضافت الداخلية أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وأشارت الداخلية أنها تحفظت على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.