قفز متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة بنحو 50.7% منذ بدء الحرب على إيران، مرتفعا من 2.98 دولار إلى أكثر من 4.49 دولارات، وسط اضطرابات في إمدادات الطاقة.

وأظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، الجمعة، أن متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) بلغ 4.49 دولارات، مقارنة بـ2.98 دولار قبل بدء الحرب على إيران.

وبذلك، يقترب سعر البنزين من أعلى مستوياته المسجلة خلال أزمة الوقود عام 2022، حين بلغ 5.01 دولارات للغالون.

وتأتي القفزة في أسعار الوقود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء تضرر الإمدادات، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

كما ارتفع سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى 6.50 دولارات للغالون، مقتربا من أعلى مستوى تاريخي له عند 6.52 دولارات المسجل في 22 سبتمبر الجاري.

وكان سعر جالون الديزل يبلغ 5.96 دولارات حتى 7 سبتمبر الجاري.

ويثير ارتفاع أسعار الوقود مخاوف من زيادة الضغوط على أسعار السلع في الولايات المتحدة، لا سيما مع اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد على الديزل.

ويستخدم الديزل وقودا للشاحنات والقطارات والسفن ضمن سلاسل التوريد، فضلا عن دوره في القطاع الزراعي، ما يجعل ارتفاع أسعاره عاملا مؤثرا في تكاليف النقل والسلع.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة جراء الحرب، التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو.

كما أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى احتجاجات في عدد من الدول، بينها البرتغال وسوريا وإندونيسيا وجواتيمالا.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها أهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن أمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.