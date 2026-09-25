الجامعة العربية تدين محاولة استهداف مدن ومناطق بالسعودية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن والمناطق بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الأمانة العامة أن تكرار الاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرارها، مجددةً تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة، ودعمها في اتخاذ ما تراه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشددت الأمانة العامة على أن استمرار هذا التصعيد الحوثي في المنطقة يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ويعيق تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المسار السياسي، مجددةً دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، بما يصون وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.