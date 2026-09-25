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أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء قصف بطائرات مسيرة قالت إن قوات "الدعم السريع" نفذته على مواقع مدنية بمدينة الأبيض، مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقالت حكومة شمال كردفان، في بيان، إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون إثر قصف نفذته "الدعم السريع" على مواقع مدنية بمدينة الأبيض صباح الجمعة.

وأضافت: "ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها مسيرات انقضاضية للمليشيا المتمردة، واستهدفت معسكرا لإيواء النازحين ومحطات وقود ومواقع مدنية".

واعتبرت أن الهجمات تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تضاف إلى سجل الانتهاكات الموثقة للمليشيا ضد المدنيين".

وأشارت حكومة الولاية إلى أن "خطورة هذه الجريمة تأتي في استهداف نازحين لجأوا إلى دور الإيواء فرارا من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا في مناطقهم بحثا عن الأمن والحماية".

وأكدت أن "استهداف المدنيين ومراكز الإيواء والمنشآت المدنية عمل إجرامي مرفوض"، مشددة على أنه لن يثنيها عن حماية المواطنين وتأمين المرافق.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إدانة هذه الهجمات وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" بشأن بيان حكومة شمال كردفان.

والخميس، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "FH-95" في ولاية شمال كردفان.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية، فيما تقول الأخيرة إنها تعمل على "حماية المدنيين".

وفي 24 أغسطس الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 1100 مدني قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة في السودان خلال الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وفق تقديرات أممية ودولية.