الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أن الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون، ولا يقتصر على كونه تحديا بيئيا، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الإنساني والازدهار الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ويشكل عنصرا أساسيا في استقرار المجتمعات وقدرتها على الصمود.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المياه كضرورة استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي"، بتنظيم من البعثة الدائمة للإمارات بالأمم المتحدة اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الأمين العام، وفقا للموقع الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ندرة المياه شكلت تحديا مستمرا لمنطقة الخليج عبر عقود طويلة، إلا أنها في الوقت ذاته دفعت دول المجلس إلى الابتكار والاستثمار وتعزيز التعاون والتخطيط بعيد المدى، مشيرا إلى ما اكتسبته دول المجلس من خبرات واسعة في مجالات تحلية المياه وإعادة استخدامها وإدارة الطلب وتوظيف التقنيات المبتكرة.

وبين أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والعمل المشترك، وما طورته دول مجلس التعاون من آليات وسياسات وبرامج مشتركة لتعزيز الأمن المائي. كما أشار إلى العمل الجاري بين دول المجلس لاستكشاف الربط المائي الإقليمي وتطويره، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات ورفع مستوى الجاهزية الجماعية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وأشار الأمين العام، إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والنمو السكاني والتحولات الاقتصادية وتزايد الطلب على الموارد الطبيعية تفرض ضغوطا متنامية على أنظمة المياه حول العالم، مشددا على أن التحديات المائية المشتركة تتطلب حلولا مشتركة، وأن التعاون في هذا المجال يسهم في بناء الثقة، والحد من مواطن الضعف المشتركة، وخلق الفرص الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار.