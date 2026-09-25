نائب رئيس اتحاد السلة يصدر بيانًا جديدًا بشأن واقعة الأهلي والقناة

تقدم محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، باعتذار إلى نادي القناة ولاعبه أحمد جابر، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والقناة خلال الفترة الماضية، وأثارت جدلًا داخل أوساط كرة السلة المصرية.

وجاء اعتذار فتحي بالتزامن مع القرارات التي صدرت على خلفية الواقعة، حيث أعلن النادي الأهلي إيقاف لاعبه عمرو زهران لمدة 6 أشهر، مع خصم 50% من قيمة عقده، بسبب ما بدر منه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية على زهران قدرها 200 ألف جنيه، إلى جانب توجيه إنذار نهائي للاعب.

وقال محمد فتحي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية:

"أتقدم باعتذاري لكل أندية كرة السلة المصرية ولكل عناصر المنظومة عن أي كلمة أو موقف صدر وتسبب في ضيق أو سوء فهم لأي طرف وهو أمر لم يكن يوما مقصودا"

"كما أتقدم باعتذار خاص لنادي القناه ولاعبه أحمد جابر مع كامل احترامي وتقديري لشخصه وتاريخه عن أي موقف أو حديث صدر مني وتسبب له في ضيق فالاختلاف لا ينتقص أبدا من الاحترام المتبادل بيننا"

"فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة أؤكد احترامي الكامل لكل القرارات الرسمية الصادرة و التي تعبر عن احترام كل أطراف المنظومة الرياضية و المجتمع المصري أولا و أخيرا."

"أما تصريحاتي الإعلامية عقب الواقعة فقد جاءت في إطار توضيح لوائح الاتحاد وضرورة احترامها وتطبيقها ولم يكن المقصود منها الإساءة إلى أي ناد أو لاعب أو مسؤول"

"جميع الأندية دون استثناء شركاء أساسيون في نجاح كرة السلة المصرية وسأظل حريصا على احترام الجميع والاستماع لكل الآراء والعمل بما يحقق مصلحة اللعبة ويحافظ على حقوق وكرامة جميع أطراف المنظومة".