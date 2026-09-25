إيران تهدد جيرانها وسط تعطيل العقوبات الأمريكية لرحلات الطيران

هددت إيران الدول المجاورة لها إذا اختارت تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات الطيران الإيرانية، التي أدت إلى فرض قيود على الرحلات الجوية الدولية من إيران وإليها.

وجاء التحذير في الوقت الذي ألغت فيه شركات الطيران الإيرانية عددا من الرحلات الدولية، بعدما هددت الولايات المتحدة المطارات ومقدمي خدمات الطيران بفرض عقوبات ثانوية عليهم إذا تعاملوا مع شركات الطيران الإيرانية.

وكتب محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، على منصة إكس اليوم الجمعة: "إن الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة في تنفيذ سياسات عدائية سيظل محفورا في ذاكرة الشعب الإيراني".

وأضاف: "إما أن يكون المجال الجوي مفتوحا أمام الجميع أو مغلقا أمام الجميع. وإذا حرمت إيران من حقها في الطيران والوصول إلى خدمات المطارات، فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من ذلك أيضا".

وأوقفت عدة دول خلال الأسبوع الجاري التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، ورفضت السماح لها باستخدام مجالها الجوي.

ولم يبق إلا عدد قليل من شركات الطيران الإيرانية التي تسير رحلات من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران إلى وجهات من بينها روسيا والصين وتركيا.

وتعد إسطنبول على وجه الخصوص مركزا مهما للمسافرين المتنقلين بين إيران وأوروبا أو الولايات المتحدة. وأفاد مسافرون هناك مؤخرا بحالة من عدم اليقين والفوضى في مكاتب شركات الطيران الإيرانية.

واضطرت شركة "ماهان إير"، أكبر شركات الطيران الإيرانية الخاصة وأكثرها تطورا، بالفعل إلى تعليق رحلاتها إلى تركيا.