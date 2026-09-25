 نبيل فهمي يجدد التأكيد على دعم الجامعة العربية للحكومة اليمنية الشرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي يجدد التأكيد على دعم الجامعة العربية للحكومة اليمنية الشرعية

ليلى محمد
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 4:49 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 4:49 م

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور عبدالله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء رؤية المجلس الرئاسي اليمني لتطورات الأوضاع في البلاد، خاصة في ضوء استمرار الحوثيين في التصعيد العسكري، بما يهدد أمن وسلامة مقدرات الجمهورية اليمنية، ويهدد أمن وسلامة دول الجوار وحركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وجدد فهمي دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وفاعليتها، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة من النواحي الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

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