كشفت تقارير صحفية تركية عن ارتفاع كبير في مبيعات نادي طرابزون سبور، منذ انضمام محمد صلاح إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل صلاح إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره مع ليفربول، ليقدم مستويات مميزة على الصعيد الفني، بعدما سجل 7 أهداف وصنع هدفين في الدوري التركي هذا الموسم.

وامتد تأثير قائد منتخب مصر إلى خارج الملعب، بعدما ساهم حضوره في زيادة الإقبال الجماهيري على قمصان وتذاكر طرابزون سبور، وفقًا لما أوردته شبكة «Sporx» التركية.

وأوضحت الشبكة أن النادي التركي باع نحو 116 ألف قميص حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ46 ألف قميص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 152%.

وكان طرابزون سبور قد باع 200 ألف قميص طوال الموسم الماضي، وهو الرقم الذي تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية تجاوزه خلال الموسم الجاري، في ظل الإقبال المتزايد على قميص الفريق بعد وصول صلاح.

وشهدت التذاكر الموسمية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما تجاوز عدد التذاكر المباعة 25 ألف تذكرة، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بمتابعة الفريق منذ انضمام النجم المصري.

ويواصل صلاح بذلك ترك بصمته مع طرابزون سبور، ليس فقط من خلال أرقامه داخل الملعب، وإنما أيضًا عبر الحضور الجماهيري والعائدات التجارية للنادي.