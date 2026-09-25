 الزمالك يهزم درب السلطان المغربي في كأس العالم للأندية لكرة اليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يهزم درب السلطان المغربي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 5:21 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2026 - 5:21 م

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42-17، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للأندية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 20-8، قبل أن يواصل لاعبو الفريق تألقهم في الشوط الثاني، ليحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 42-17.

ويتواجد  الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من برشلونة الإسباني، ومنتدى درب السلطان المغربي، وبينهيروس البرازيلي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره برشلونة الإسباني بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للأندية.


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