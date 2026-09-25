توغل إسرائيلي في كفرشوبا وغارات وقصف مدفعي يطال مناطق في جنوب لبنان

توغلت قوة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إلى خراج بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأقدمت على تطويق إحدى المزارع في المنطقة، وأطلقت النار في محيطها، وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا في جنوب لبنان.

وتوغلت صباح اليوم قوة إسرائيلية إلى محلة سدانة في خراج بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأقدمت على تطويق مزرعة تعود لعائلة غازي نبعة، ويوجد بداخلها عدد من الرعاة، وأطلقت النار في محيط المزرعة، فيما سجل إطلاق عدة قذائف مدفعية في محيط المحلة، وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا في جنوب لبنان، بالتزامن مع تعرض أطراف بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسجل قبل ظهر اليوم تحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء منطقة بعلبك شرق لبنان على علو متوسّط، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قد قصفت ليل أمس الخميس، وادي الحجير وبلدة مجدل زون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثم تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.

وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.