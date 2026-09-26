دعا ألكسندر دوبرينت وزير الداخلية في ألمانيا، اليوم السبت، إلى اعتماد إجراءات سريعة لترحيل المهاجرين في أعقاب موجات العبور الجماعي للحدود مثل التدفق الذي شهدته مدينة سبتة الإسبانية في شمال إفريقيا في يوليو.

وقال دوبريندت في افتتاح اجتماع عقده في ميونيخ مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر "نحتاج إلى آلية أوروبية جديدة للتعامل مع أزمات الهجرة"، وفق وكالة رويترز.

وأضاف أن حالات استثنائية مماثلة لما شهدته سبتة وقعت مرارا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتدفق أكثر من 72 ألف شخص إلى سبتة قادمين من المغرب في أواخر يوليو تموز رغم أن معظمهم غادروا لاحقا.

وتقدر إسبانيا أن نحو 12 ألف مهاجر ما زالوا في هذا الجيب الإسباني الصغير، بينهم قاصرون.

وقال دوبريندت: "هذه الموجات لا تنجم عن أزمة إنسانية طارئة، بل تغذيها معلومات مضللة"، داعيا إلى اعتماد إجراءات سريعة للعودة إلى الوطن عندما تقرر السلطات وجود حالة استثنائية لا علاقة لها بأزمة إنسانية طارئة.

وأضاف أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) ينبغي أن تدعم الدول الأعضاء في مثل هذه الحالات عبر نشر قوة استجابة سريعة خلال 24 ساعة.