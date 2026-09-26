 مقتل 11 وإصابة 30 في انفجار بشمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 11 وإصابة 30 في انفجار بشمال غرب باكستان

وكالات
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2026 - 4:59 م

قالت خدمة الطوارئ في باكستان إن 11 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون ‌في انفجار وقع اليوم السبت، في ديرا إسماعيل خان بشمال غرب البلاد.

وتقع منطقة ديرا إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خوا قرب المناطق الحدودية مع أفغانستان، وشهدت مرارا أعمال عنف نفذها متشددون استهدفت في كثير من الأحيان الشرطة وقوات الأمن.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أعلنت حركة طالبان باكستان مسئوليتها عن هجوم اليوم.

وقالت خدمة الطوارئ والإنقاذ بباكستان في بيان، إن ‌الانفجار وقع قرب أمان ميلا في بلدة درازيندا بالمنطقة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ من مركز درازيندا وصلت إلى الموقع وبدأت عمليات الإغاثة، وقدمت المساعدة الطبية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى.

واستمرت الحوادث الأمنية في المنطقة خلال الشهر الجاري، بما في ذلك هجمات شاركت فيها حركة طالبان الباكستانية.

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