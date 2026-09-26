أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، بدء تطبيق حظر حركة الشاحنات على شوارع إمارة دبي، وِفقًا للقيود المرورية المعمول بها خلال أوقات الذروة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع استثناء شارع الإمارات من القرار.

وبحسب موقع «الإمارات اليوم»، يأتي تطبيق الحظر في إطار الجهود المشتركة لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، مع مراعاة متطلّبات قطاع النقل التجاري والخدمات اللوجستية، وضمان استدامة حركة نقل البضائع في الإمارة.



وأكدت الهيئة، أن تطبيق القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية، والحد من الازدحام على الطرق الرئيسة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات على الشوارع المستهدفة، وبالتالي تقليل زمن الرحلات، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي.



وستعمل الهيئة بالتنسيق مع شرطة دبي والجهات المعنيّة على تنفيذ خطة توعوية متكاملة، لتعريف سائقي المركبات الثقيلة وشركات النقل والشحن وأصحاب الشاحنات بنطاق الحظر وأوقات تطبيقه والمسارات البديلة المتاحة، ونشر الرسائل التوعوية، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من السائقين.



ودَعت الهيئة سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بأوقات الحظر، واستخدام المسارات البديلة المسموح بها، أو التوجّه إلى استراحات الشاحنات المخصّصة خلال فترات الحظر، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة واللوحات الإرشادية، وتجنُّب الوقوف العشوائي على الطرق الرئيسة أو في المناطق السكنية أو الساحات غير المخصّصة للوقوف، تفاديًا للمخالفات المرورية وحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.



وتطبّق الهيئة قيودًا على حركة الشاحنات في عدد من شوارع وطرق إمارة دبي، وِفقًا لأوقات محددة تختلف بحسب المحور المروري والمنطقة ومستويات الازدحام، حيث تشمل القيود حظر حركة الشاحنات على مدار الساعة في عدد من الطرق الرئيسة، مثل شارع القدرة وشارع الميدان وجميع الجسور البحرية ونفق المطار، فيما تخضع شوارع أخرى، منها شارع الشيخ زايد وشارع بيروت، والمناطق السكنية مثل المزهر والمحيصنة وعود المطينة، للحظر 16 ساعة يوميًا، من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.



أما المناطق الحضرية مثل: شارع المطار وشارع عُمان وشارع دمشق، فتخضع لحظر حركة الشاحنات خلال فترات الذروة اليومية الثلاثة، من الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحًا، ومن الساعة 1:00 إلى 3:00 ظهرًا، ومن الساعة 5:30 إلى 8:00 مساءً.