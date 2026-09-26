المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استشهاد 262 صحفيا وإعلاميا منذ بدء الحرب

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 262 صحفيًا وإعلاميًا، بينهم 26 صحفية وإعلامية، استشهدوا منذ بدء الحرب، فيما أصيب أكثر من 433 آخرين، واعتُقل 50 صحفيًا وإعلاميًا، لا يزال 23 منهم رهن الاعتقال، بينما ما زال ثلاثة صحفيين في عداد المفقودين.

وأضاف المكتب في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، اليوم السبت، أن 28 ناشطًا إعلاميًا مؤثرًا استشهدوا أيضًا، متهمًا جيش الاحتلال بشن حملة ممنهجة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، بهدف منع نقل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأشار البيان إلى أن 32 أسرة من عائلات الصحفيين الشهداء أُبيدت بالكامل، فيما دُمّر 53 منزلًا لصحفيين بصورة كلية أو جزئية.

أضرار المؤسسات الإعلامية

وذكر المكتب أن الأضرار طالت عشرات المؤسسات والمنشآت الإعلامية، وشملت تدمير أو إلحاق أضرار بـ12 مقرًا لصحف ومجلات ورقية، و23 مؤسسة صحفية إلكترونية، و11 إذاعة محلية، و16 قناة تلفزيونية وفضائية، إضافة إلى 27 مطبعة وخمس مؤسسات نقابية ومهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة.

وقدّر المكتب الخسائر الأولية التي لحقت بالقطاع الإعلامي بأكثر من 800 مليون دولار، في حين تجاوزت الأضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية في قطاع غزة، وفق تقديراته، 80 مليار دولار.

ورغم الأضرار، قال المكتب إن 143 مؤسسة إعلامية لا تزال تعمل في قطاع غزة، رغم تدمير أو تضرر مقراتها.

- مطالب بحماية الصحفيين والتحقيق في الانتهاكات

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالتدخل لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.

كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في مقتل الصحفيين وتدمير المؤسسات الإعلامية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.

ووصف المكتب انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال بحق الصحفيين بأنها «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، داعيًا إلى ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.



