بزشكيان: لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع الولايات المتحدة، متهمًا واشنطن بتكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة تفاوض.

وأضاف بزشكيان، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم السبت، أن قطر وباكستان تتوسطان حاليًا بين طهران وواشنطن وتنقلان الرسائل الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.

وأوضح أن المفاوضات تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة، داعيًا الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها منها، ومتسائلًا عن جدوى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي في ظل عدم التزام واشنطن بالاتفاق الذي سبق أن أبرمته مع طهران.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال بزشكيان، إن إغلاقه يُعد، من وجهة نظر إيران، أمرًا طبيعيًا عندما تُغلق الطرق أمامها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن معالجة أزمة المضيق ممكنة عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن أمن المنطقة يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دولها، قائلًا إن المنطقة «ليست بحاجة إلى شرطي».

وعلى الصعيد الداخلي، قال بزشكيان، إن استراتيجية خصوم إيران تقوم على إثارة الخلافات بين المسئولين، لكنه أشار إلى أن بلاده تشهد، بحسب وصفه، تماسكًا داخليًا غير مسبوق.

وكشف أنه التقى المرشد الإيراني علي خامنئي مرتين، استغرقت الأولى نحو ثلاث ساعات، والثانية سبع ساعات ونصف الساعة.

وأوضح أن هيكلية القيادة تقوم على وضع السياسات، بينما تتولى الحكومة تنفيذها في إطار القوانين القائمة، مشيرًا إلى أن التأخير يقتصر على بعض الملفات المرتبطة بالمفاوضات وما تنتظره الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبشأن اليمن، نفى بزشكيان ارتباط ما يجري هناك بإيران، مؤكدًا تضامن بلاده مع من يتعرضون للظلم.

وقال إن طهران مستعدة للمساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.