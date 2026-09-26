إعلان بانكوك منطقة كوارث بعد سقوط أمطار تجاوز منسوبها 30 سنتيمترا

ذكر مسئولون أن كمية مياه الأمطار المتراكمة في العديد من المناطق في بانكوك منذ أمس الأول الخميس تجاوزت 30 سنتيمرا "11.8 بوصة". وتنتشر مياه الفيضانات في جميع أنحاء المدينة، لاسيما في الأجزاء الوسطى والشرقية، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف حركة المرور.

وعلى الرغم من أن المياه لم تغمر جميع المناطق في بانكوك، إلا أن المدينة أعلنت جميع مناطقها الخمسين مناطق كوارث بسبب الفيضانات للسماح للسلطات بالتعامل بسرعة للأزمة.

وأغلقت الكثير من الشركات في بانكوك أبوابها اليوم السبت بسبب الفيضانات.

وأكدت سلطات مراقبة حركة المرور أن عمليات الطيران طبيعية لكن بعض الرحلات ربما تواجه تأخيرات.

وغمرت المياه عدة مناطق في العاصمة التايلاندية بانكوك بسبب الأمطار المستمرة منذ ظهر الخميس حتى صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجلاء بعض السكان.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى يوم غد الأحد، مشيرة إلى نظام ضغط منخفض قوي فوق المنطقة الوسطى واشتداد نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وتضرر أكثر من 84 ألف شخص في 21 إقليما على مستوى البلاد من الفيضانات حتى اليوم السبت، خاصة في المنطقة الوسطى. وقالت الحكومة إن السلطات أرسلت رسائل تحذيرية طارئة عبر الهواتف المحمولة إلى الأشخاص في المناطق المتضررة.

وتعرضت بانكوك لأمطار غزيرة طوال يوم الجمعة واستمرت الأمطار الغزيرة حتى اليوم السبت. وأظهرت صور ومقاطع فيديو الطرق الرئيسية مغمورة بالمياه والسيارات مهجورة بعد أن عجز السائقون عن التحرك وسط المياه المرتفعة.

وقال مسئولون، إنه تم إنشاء العديد من الملاجئ لاستيعاب السكان الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم، في حين تم فتح بعض المرافق الحكومية لتوفير مواقف للسيارات.