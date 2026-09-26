كشفت ملابسات تضرر بائعين بالشرقية من شخص يفرض عليهم إتاوات

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات تضرر بائعين بالشرقية من شخص يفرض عليهم إتاوات

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر عدد من البائعين بأحد الأسواق بالشرقية من أحد الأشخاص لقيامه بفرض مبالغ مالية نظير افتراش بضائعهم.

وأضافت الوزارة، أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المشكو فى حقه (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبسؤاله أقر باستئجار السوق المشار إليه من الجهات المعنية بالمحافظة مقابل مبلغ مالى بالاشتراك مع آخر (مقيم بذات الدائرة)، وأنه يقوم بتحصيل تلك المبالغ المالية من البائعين المفترشين بالسوق نظير ذلك، وأضاف أن القائم على التصوير (أحد الأشخاص "متواجد حالياً خارج البلاد، له معلومات جنائية") وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه منذ أكثر من ستة أشهر ونشره مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعى لخلافات سابقة بينهما بسبب المزاد الخاص على الانتفاع بالسوق المشار إليه.

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".