جدو يعلن فسخ بيراميدز عقد رمضان صبحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بنادي بيراميدز، موقف النادي من عقد رمضان صبحي، بعد إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات.

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد قررت إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد رفض الطعن الذي تقدم به اللاعب على قرار إيقافه.

وقال محمد ناجي جدو، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: «هناك بند في العقود يمنح النادي أحقية فسخ عقد اللاعب حال إيقافه لمدة طويلة، مثلما حدث مع رمضان صبحي».

وأضاف: «كنا نأمل أن يتم قبول استئناف رمضان صبحي، لكن للأسف هذا لم يحدث».

وكانت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بسبب وجود خلل في العينة التي قدمها اللاعب خلال اختبار المنشطات.

وبموجب عقوبة الإيقاف، لن يحق لرمضان صبحي التدريب أو استخدام المنشآت الرياضية أو المشاركة مع أي فريق محترف حتى نهاية فترة العقوبة.

وخاض رمضان صبحي، البالغ من العمر 29 عامًا، 159 مباراة بقميص بيراميدز، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 31 آخرين.

وكان الظهور الأخير لرمضان صبحي في الملاعب لمدة 13 دقيقة خلال مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال 2025.