تجديد حبس عامل دليفري متهم باستدراج فتاة من ذوي الهمم والتعدي عليها داخل مقابر بالشرقية

قررت محكمة جنح كفر صقر بمحافظة الشرقية، تجديد حبس عامل دليفري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستدراج فتاة من ذوي الهمم إلى منطقة مقابر بدائرة مركز كفر صقر، والتعدي عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر قد تلقت بلاغا من والد فتاة من ذوي الهمم، عمرها 25 عاما، مقيمة بمركز أبو كبير، يتهم فيه شابا باستدراج ابنته أثناء سيرها في الطريق متجهة إلى منزل شقيقتها، مستخدما دراجة نارية خاصة به، ثم اصطحابها إلى منطقة المقابر التابعة لدائرة مركز كفر صقر للتعدي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4561 إداري مركز شرطة كفر صقر، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي بالزقازيق لإجراء الفحوص اللازمة وبيان ما بها من إصابات، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وبعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى، قررت محكمة جنح كفر صقر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.